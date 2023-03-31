Главный тренер «Динамо» Йоканович рассказал, как у него возник вариант работы в России

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, как у него появился вариант работы в российском клубе, а также заявил, что розыгрыш Кубка России проходит по очень запутанной системе.

«Как возник вариант с Россией? Как и всегда бывает. Когда уходит тренер, то клуб ищет нового, выходит на переговоры со мной, а я принимаю предложение и начинаю работать. Конечно, мне помог опыт работы в ряде других стран, и у меня никаких проблем с тем, чтобы адаптироваться. Я приехал сюда, и адаптация была чрезвычайно лёгкой.

Сейчас мы выступаем в Кубке России, и там очень запутанная система. Формат турнира в этом сезоне отличается от привычного, потому что Россию исключили из еврокубков и РФС старается дать командам возможность провести как можно больше матчей. Так что нам ещё надо провести три матча, чтобы сыграть в финале.

«Динамо» в этом году отмечает столетний юбилей. У клуба было много лет без трофеев. Команда была чемпионом страны в 1976-м, Кубок выигрывали в 1996-м. Так что у команды много амбиций, но это непросто. Но посмотрим, что мы сможем сделать с таким настроем», — приводит слова Йокановича Marca.

Йоканович возглавил «Динамо» летом прошлого года после того, как команду покинул немецкий специалист Сандро Шварц. Бело-голубые под руководством сербского наставника дошли до полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, выбив санкт-петербургский «Зенит» на предыдущей стадии.