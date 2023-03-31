Тавареш: благодарен «Спартаку» за доверие. Это всё равно Европа — верю, что всё наладится

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш рассказал о решении о переходе в московский клуб.

«На фоне долгого восстановления после разрыва крестообразных связок мне было приятно получить предложение от такого большого клуба. И я очень благодарен «Спартаку» за доверие.

Понятно, что в сегодняшней политической ситуации люди в Португалии могли отреагировать на мой трансфер по-разному. Но те, чьё мнение мне важно, поддержали меня. Помимо людей из «Спартака», я советовался с агентом, а еще с форвардом «Краснодара» Баши: мы хорошо с ним знакомы.

Да, сейчас российские клубы не могут играть в еврокубках. Но это всё равно Европа. Верю, что всё наладится как можно скорее и я сыграю за «Спартак» в международных матчах. Например, против «Бенфики». Вот в Саудовскую Аравию или Катар я бы согласился поехать только после 30 лет, как Криштиану (Роналду. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Тавареша официальный сайт «Спартака».