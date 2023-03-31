«Мы должны предотвращать любую дискриминацию». FFF выступила против пауз в играх в Рамадан

Федерация футбола Франции (FFF) выступила против введения пауз на перекус для футболистов-мусульман во время матчей, которые проходят в месяц Рамадана.
«Федерацию уведомили о паузах во время матчей для соблюдения поста в Рамадан. Данные паузы не соответствуют положениям Устава FFF. Федерация и её децентрализованные органы, призванные служить государству, защищают основные ценности Французской Республики и должны предотвращать любую дискриминацию или посягательства на достоинства человека из-за его политических или религиозных убеждений», — приводит заявление FFF RMC Sport.
Также в FFF заявили, что любое лицо, нарушающее положения устава, будет подвергнуто дисциплинарному и/или уголовному преследованию.
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- 31 марта 2023
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