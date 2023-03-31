Экс-директора «Анжи»: все решения по трансферам принимал Гус Хиддинк

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов рассказал, кто принимал окончательные решения по поводу трансферов в махачкалинском клубе эпохи Сулеймана Керимова. Также экс-директор «Анжи» рассказал, кто выдвигал кандидатуры потенциальных новичков.

«Имел ли я отношение к селекции? Никакого. Вся работа с агентами — мимо меня. В клубе был спортивный директор Хасан Биджиев. Занимался только он. Хиддинк ему очень доверял. Кстати, я был инициатором приглашения Биджиева. Когда-то он работал в «Локомотиве» техническим директором, отвечал за лицензирование. Прекрасно владеет английским. Претендентов на должность спортивного директора было много, все люди очень известные. Но я настоял — надо брать Биджиева! Меня он просто поражал — казалось, знает всех людей в мире, которые могут помочь информацией! Сам постоянно ездил куда-то, смотрел футболистов. Ну и к чему мне в селекцию лезть?

Все предложения выносились на совет директоров. Решение принимал главный тренер [Гус Хиддинк]", — приводит слова Казиахмедова «Спорт-экспресс».