Йоканович: Захарян может дорасти до игры в самых сильных лигах Европы

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что полузащитник Арсен Захарян способен дорасти до игры в самых сильных лигах Европы.

«Захарян играет в сборной России, и ему всего 19 лет. У него хорошая физика, он обладает отличным ударом. В основной команде «Динамо» Арсен выступает уже 2-3 года. В прошлом году он в основном действовал на флангах, но ему лучше играть не как вингеру. В этом сезоне мы решили адаптировать его к игре в центре полузащиты, в роли «восьмёрки». Он способен играть на разных позициях. У него много положительных качеств. Конечно, ему ещё нужно повзрослеть, но у него очень высокий потенциал. Считаю, что он может дорасти до игры в самых сильных лигах Европы», — приводит слова Йокановича Marca.

Напомним, прошлым летом активные переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряну вёл лондонский «Челси», однако переход не состоялся из-за трудности по переводу денежных средств из Великобритании в Россию.