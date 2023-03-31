Экс-глава пресс-службы «Рубина» рассказал, с какими просьбами к нему обращались футболисты

Бывший глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский о просьбах футболистов.
«Как вообще выстраиваются доверительные отношения с игроками? Они периодически сталкиваются с проблемами. Особенно, когда только переезжают в Казань. Ещё не знают город. В какой садик определить ребёнка? Куда пойти на гимнастику? Где поменять резину на автомобиле? Могут адресовать любой вопрос – и это нормально.
А если просят не проконсультироваться, а что-то сделать? Бывает, что просят отвезти машину перед игрой. Посидеть с детьми. И это не значит, что футболисты наглые. Просто нормальные человеческие отношения. Чтобы не просили, всегда стараешься помочь. Для меня не проблема, я ведь тоже обращаюсь к ним с просьбами, со всякими съёмками», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 31 марта 2023
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