Экс-глава пресс-службы «Рубина» рассказал, с какими просьбами к нему обращались футболисты

Бывший глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский о просьбах футболистов.

«Как вообще выстраиваются доверительные отношения с игроками? Они периодически сталкиваются с проблемами. Особенно, когда только переезжают в Казань. Ещё не знают город. В какой садик определить ребёнка? Куда пойти на гимнастику? Где поменять резину на автомобиле? Могут адресовать любой вопрос – и это нормально.

А если просят не проконсультироваться, а что-то сделать? Бывает, что просят отвезти машину перед игрой. Посидеть с детьми. И это не значит, что футболисты наглые. Просто нормальные человеческие отношения. Чтобы не просили, всегда стараешься помочь. Для меня не проблема, я ведь тоже обращаюсь к ним с просьбами, со всякими съёмками», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.