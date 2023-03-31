Газзаев: когда Марсело перешёл в «Реал», я сказал — там, видимо, не разбираются в футболе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о сорвавшемся трансфере в армейский клуб бразильского защитника Марсело, который впоследствии стал легендой мадридского «Реала». Специалист назвал несостоявшийся переход самым обидным в карьере.

«Самый обидно сорвавшийся трансфер в ЦСКА? Марсело. Один агент прислал мне кассету, сказал: «Посмотри, стоящий игрок». Я когда увидел его, сразу понял, что это талант.

У нас уже была договорённость — и с агентом, и с клубом, и с игроком. Там нужно было принять решение в течение недели. Уже всё было обговорено, но селекционный отдел по каким‑то причинам затягивал решение этого вопроса. Более того, посылали туда скаута посмотреть Марсело. Вернулся скаут и говорит: «Хороший игрок, но в обороне не отрабатывает».

И через два дня этого игрока, который не отрабатывает в обороне, «Реал Мадрид» подписал на семь лет. Вот и всё. Это самый обидный трансфер, потому что Марсело реально был готов перейти в ЦСКА.

Первая мысль при его трансфере в «Реал»? Сказал: «Ну что, в «Реале», видимо, люди не разбираются в футболе…», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».