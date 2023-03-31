Экс-глава пресс-службы «Рубина»: у Слуцкого были проблемы из-за нашего видео
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Экс-глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский рассказал о видеоролике с участием бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, после которого пришлось объясняться перед Nike.
«Был момент, когда Леонид Викторович (Слуцкий. — Прим. «Чемпионата») только пришёл. Мы делали сюжет, и он пошутил, что у него контракт с Nike, который экипировал детей из его академии, но если adidas заплатит больше, то он не против перейти к ним. Это было в форме шутки, но всё равно у Слуцкого были проблемы из-за нашего видео. Пришлось объясняться перед Nike. Этот фрагмент из ролика мы тогда удалили. Получилось, что тренер только пришёл, а тут уже косяк», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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