Газзаев: Путин — человек слова. Сильный и уверенный лидер, такой и нужен России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, почему в 2012 году принял решение стать доверенным лицом нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина. Специалист назвал главу страны человеком слова.

«Когда Владимир Путин стал исполнять обязанности президента России, было очевидно, что это сильный, волевой, уверенный и ответственный лидер. Человек слова. Мы видим, какой он принял страну и в какой мы живём сейчас. Думаю, вот такой человек и нужен России», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Валерий Газзаев трижды приводил ЦСКА к чемпионству в Российской Премьер-Лиге, а также выигрывал с армейским клубом Кубок УЕФА в 2005 году. 68-летний специалист не работает в футболе с 2013 года.