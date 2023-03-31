Чемпиона мира в составе сборной Аргентины обвиняют в совершении группового изнасилования

Защитник испанской «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтьель обвиняется в изнасиловании, совершённом группой лиц. Об этом сообщила Marca.
30 марта в системе правосудия Аргентины была зарегистрирована жалоба на предполагаемое сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах. Одним из возможных фигурантов противоправных действий, согласно заявлению, является Монтьель.
Отмечается, что инцидент произошёл 1 января 2019 года в день рождения футболиста в его доме. Жертвой насилия стала местная модель, которая была в отношениях с Монтьелем. По словам адвоката, она получала угрозы от окружения игрока, в том числе от матери Монтьеля.
Монтьель провёл четыре матча на чемпионате мира 2022 года в Катаре, в том числе и финальную встречу, в которой сборная Аргентины одержала победу.
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