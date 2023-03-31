В «Барселоне» подтвердили контакты с Лео Месси о его возможном возращении в клуб

Вице-президент испанской «Барселоны» Рафа Юсте подтвердил информацию, что каталонцы контактируют с нападающим французского «ПСЖ» Лионелем Месси, обсуждая потенциальное возвращение аргентинца в клуб.
«Буду ли я просить Месси вернуться? Хочу ли я, чтобы он вернулся? Есть ли контакты между нами? Я бы ответил да на всё.
Лео и его семья знают о моей привязанности к ним. Я участвовал в переговорах о продлении контракта, которые, к сожалению, не увенчались успехом. У меня засело это в голове. Если мы говорим о «Барселоне», мы говорим о Лео. Я был бы рад, если бы он вернулся, чтобы представлять нас не только на поле. Красивые истории в жизни должны хорошо заканчиваться. У нас есть с ним контакты», — приводит слова Юсте Marca.
35-летний аргентинец играл за «Барселону» большую часть своей карьеры. В 2021 году Месси перешёл на правах свободного агента в «ПСЖ». Контракт футболиста с парижанами истекает в конце текущего сезона.
Месси не смог сдержать слёз на прощальной пресс-конференции
- 31 марта 2023
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