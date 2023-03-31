В «Арисе» не стали комментировать информацию о возможном выкупе прав на Кокорина

В пресс-службе кипрского «Ариса» посчитали преждевременным давать комментарии на тему возможного выкупа прав на российского нападающего Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины».

«Арис» и Александр Кокорин сейчас сконцентрированы исключительно на плей-офф чемпионата Кипра. Каждый матч для нас сейчас имеет исключительную ценность и значение. Поэтому любую иную информацию пока комментировать преждевременно», — передаёт слова представителя пресс-службы «Ариса» корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и сделал пять голевых передач.