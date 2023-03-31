«А лучше бы, Ира, пила». Быстров ответил Родниной, опубликовав мем с ней, пивом и собаками

Бывший полузащитник сборной России и нескольких российских клубов Владимир Быстров ответил депутату Госдумы РФ Ирине Родниной, которая заявила, что не пьёт пиво, и сравнила болельщиков, которым нужен алкогольный напиток для похода на стадион, с собаками, которых поощряют кусочками сахара за хорошее поведение.
Фото: Телеграм-канал Владимира Быстрова
Быстров опубликовал в своём телеграм-канале мем с Родниной в футболке с надписью: «Повелительница собак». Бывшей фигуристке предлагают выпить пиво, а она отказывается и разбрасывает собакам кубики сахара. Экс-футболист подписал картинку: «А лучше бы, Ира, пила».
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что поддержит инициативу по возвращению продажи алкогольного пива на стадионы РПЛ, если кто-то выступит с подобным обращением.
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