Источник: в «Торпедо» удвоили премиальные за победы до конца сезона
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Руководство московского «Торпедо» удвоило премиальные выплаты футболистам за победы. Такая мера стимуляции будет действовать до конца сезона-2022/2023, информирует «РБ Спорт».
Напомним, накануне было объявлено о назначении на пост главного тренера московского «Торпедо» испанского специалиста Жозепа Клотета. Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа». Ранее испанец также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков за 20 матчей. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (48 очков).
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