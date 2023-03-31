Кечинов: надеюсь, в матче с «Ахматом» «Спартаку» повезёт больше, чем в предыдущих встречах

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с грозненским «Ахматом». Игра 21-го тура РПЛ состоится 1 апреля в Москве.
«Все игры «Спартака» после рестарта чемпионата проходят в тяжёлой и упорной борьбе. Так было и с «Уралом», и с «Факелом». А «Оренбургу» и вовсе проиграли 2:0. Поэтому и в матче с «Ахматом» ожидаю очень непростую и напряжённую игру. Но для меня однозначно, что «Спартак» сильнее соперника и по составу, и по игре – я жду победу. И надеюсь, что в этот раз команде повезёт больше, чем в предыдущих встречах.
Не думаю, что спартаковцы будут ощущать давление из-за результата прошлой игры против «Оренбурга». Раньше у команды не было поставленной игры, могли сыграть один матч хорошо, другой – провалить. Была нестабильность. Сейчас мы видим определённый рисунок игры и то, за счёт чего команда может добиваться победы. Поэтому давления быть не должно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 31 марта 2023
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