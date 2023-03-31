«Это был шок». Тухель — об увольнении из «Челси»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился воспоминаниями о своём увольнении из лондонского «Челси» осенью прошлого года. Немецкий специалист рассказал, что ему сообщили об отставке рано утром, а встреча в общей сложности продолжалась всего несколько минут.

«Это был шок. Встреча длилась всего три-пять минут в восемь утра. Мы все думали, что находимся на правильном пути и что у нас больше времени, чтобы что-то построить. Но теперь я нашёл новый вызов и счастлив быть здесь. Я был в хороших отношениях со многими людьми в «Челси», и сейчас у меня по-прежнему много друзей там. Это не изменится», — приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern&Germany.

Тухель возглавил «Баварию» несколько дней назад. Первым матчем на посту наставника мюнхенцев для немца будет игра Бундеслиги с дортмундской «Боруссией», которая состоится завтра, 1 апреля.