Гранат: глубина состава «Динамо» позволяет рассчитывать на серебро в чемпионате России
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится завтра, 1 апреля. Начало игры — в 14:00 мск.
«Матч «Динамо» — «Сочи» будет очень тяжёлым для обеих команд. У «Динамо» игроки вызывались в сборную, там у них была другая подготовка. Но я не припомню, чтобы у Бердыева были такие поражения подряд. Поэтому игроки «Сочи» будут предельно мотивированы. Мне кажется, что в этом матче будет не очень много голов.
Глубина состава «Динамо», тем более атакующего, позволяет расчитывать и на серебро в чемпионате России, и на уверенное выступление в Кубке», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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