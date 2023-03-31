Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

После жалоб Карпина на состояние поля уволили агронома стадиона «Ростов Арена»

После жалоб Карпина на состояние поля уволили агронома стадиона «Ростов Арена»
Аудио-версия:
Комментарии

Агроном стадионов «Ростов Арена» и «Олимп‑2» Альберт Ченибалаян, занимавшийся газонами с начала 2000‑х годов, покинул должность после жалоб главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на состояние поля.

«С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника — тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня.

К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят. Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно», — приводит слова Альберта Ченибалаяна «Матч ТВ».

Отмечается, что в начале марта «Ростов» объявил об открытии вакансии агронома на стадионе.

Материалы по теме
Карпин: даже наше тренировочное поле на «Олимпе» в сто раз лучше, чем на «Ростов Арене»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023