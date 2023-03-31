После жалоб Карпина на состояние поля уволили агронома стадиона «Ростов Арена»

Агроном стадионов «Ростов Арена» и «Олимп‑2» Альберт Ченибалаян, занимавшийся газонами с начала 2000‑х годов, покинул должность после жалоб главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на состояние поля.
«С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника — тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня.
К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят. Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно», — приводит слова Альберта Ченибалаяна «Матч ТВ».
Отмечается, что в начале марта «Ростов» объявил об открытии вакансии агронома на стадионе.
- 31 марта 2023
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