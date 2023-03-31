«Должен быть естественный отбор». Аршавин — о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в РПЛ не должно быть лимита на легионеров, а у российских футболистов не должно быть никаких преференций.
«Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России. Понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живём, скорее всего, полностью лимит убрать не удастся. Но он должен постепенно смягчаться. Это позволит клубам стать сильнее. И те же российские футболисты будут конкурировать с европейскими футболистами, следовательно, и в зарплатах они будут конкурировать. И зарплаты пойдут вниз», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».
В РПЛ действует лимит на легионеров, в соответствии с которым в заявке команды на сезон не должно быть более 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом.
- 31 марта 2023
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