«Должен быть естественный отбор». Аршавин — о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в РПЛ не должно быть лимита на легионеров, а у российских футболистов не должно быть никаких преференций.

«Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России. Понимаю, что в тех реалиях, в которых мы живём, скорее всего, полностью лимит убрать не удастся. Но он должен постепенно смягчаться. Это позволит клубам стать сильнее. И те же российские футболисты будут конкурировать с европейскими футболистами, следовательно, и в зарплатах они будут конкурировать. И зарплаты пойдут вниз», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».

В РПЛ действует лимит на легионеров, в соответствии с которым в заявке команды на сезон не должно быть более 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом.