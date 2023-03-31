Аршавин высказался о влиянии денег на Кокорина и Смолова

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о негативном влиянии больших денег на двух известных российских нападающих — Фёдора Смолова и Александра Кокорина.

«Для меня очень обидно, что так произошло. Понятно, что Кокорин, там, и Федя Смолов могли свой потенциал намного лучше реализовать. В их случае, может быть, их звёздность и те деньги, которые пришли к ним рано, затормозили их развитие. То есть в какие-то периоды жизни деньги сыграли с ними злую шутку, как мне кажется. Но это взгляд со стороны. Но в целом, если вы поспрашиваете футболистов, то мнение об этих людях за футбольным полем достаточно положительное», — сказал Андрей Аршавин в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».