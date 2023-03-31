«Всё равно расстраиваешься, когда читаешь про себя плохое». Арбитр Кукуян — о комментариях

Российский арбитр Павел Кукуян высказался о негативных комментариях в интернете.
«Научился абстрагироваться и не читать плохое про себя. Не сразу пришёл к этому, конечно. Кстати, мало самому абстрагироваться: надо ещё родителей, супругу просить не читать комментарии.
Ведь часто люди пишут просто, чтобы написать. Они даже не в курсе, кто судил – Кукуян, Безбородов, Карасёв. Человеку главное впрыснуть – и чтобы это обсуждалось. Для людей никаких последствий – они сказали, написали и забыли. А ты читаешь и думаешь, что какой-то не такой.
Со временем понял, что статьи ещё можно прочитать, а вот комментарии – никогда. Как ни старайся, как ни абстрагируйся, всё равно расстраиваешься, когда читаешь про себя плохое», — приводит слова Кукуяна Sports.ru.
- 31 марта 2023
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