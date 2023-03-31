«Наше мнение слушать не будут». Игорь Дивеев — о возможном переходе России в Азию

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Переход в Азию? Честно, не хочу в этом разбираться и узнавать. Наше мнение никто слушать не будет. Мы можем что-то сказать, но решат там. Не хочу никого обидеть, но хочется играть с Германией, Данией, Швецией, любую команду берём. Аналогично с Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Я не то что против перехода в Азию, играть за сборную хочется, но тяжело что-то сказать, такой случай. Подождать? Смотря сколько ждать», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

РФС рассматривает переход в Азиатскую конфедерацию из-за отстранения российского футбола от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.