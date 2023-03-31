Кавазашвили: «Зенит» начал терять очки. У «Спартака» есть шанс сыграть за золотые медали
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Бывший вратарь «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о турнирных амбициях красно-белых в сезоне-2022/2023. По мнению экс-футболиста, у московского клуба есть шанс побороться за золотые медали.
«Я надеюсь, что «Спартак» выиграет у «Ахмата», потому что команде ни в коем разе нельзя терять очки. Если спартаковцы убеждены, что способны бороться за первое место, то они должны всегда выходить заряженными на победу и выигрывать абсолютно все матчи.
«Зенит» начал терять очки – есть шанс закончить сезон с одинаковым количеством очков, чтобы сыграть матч за золотые медали чемпионата», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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