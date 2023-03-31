Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: «Зенит» начал терять очки. У «Спартака» есть шанс сыграть за золотые медали

Кавазашвили: «Зенит» начал терять очки. У «Спартака» есть шанс сыграть за золотые медали
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о турнирных амбициях красно-белых в сезоне-2022/2023. По мнению экс-футболиста, у московского клуба есть шанс побороться за золотые медали.

«Я надеюсь, что «Спартак» выиграет у «Ахмата», потому что команде ни в коем разе нельзя терять очки. Если спартаковцы убеждены, что способны бороться за первое место, то они должны всегда выходить заряженными на победу и выигрывать абсолютно все матчи.

«Зенит» начал терять очки – есть шанс закончить сезон с одинаковым количеством очков, чтобы сыграть матч за золотые медали чемпионата», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Материалы по теме
«Спартак» — «Ахмат». В честь Промеса
«Спартак» — «Ахмат». В честь Промеса

Абаскаль – о судействе: жаль, что барбер может повлиять на игру:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023