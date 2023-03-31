Игорь Дивеев отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Зенит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что ничего не знает о возможном подписании контракта с «Зенитом» и интересе к нему со стороны клуба из Санкт-Петербурга.

«Игорь Дивеев подпишет контракт с «Зенитом»? Даже сам об этом не знаю», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

23-летний Дивеев — уроженец Уфы и воспитанник местного одноимённого клуба. Он перешёл в ЦСКА в феврале 2019 года на правах аренды, а по окончании сезона московская команда выкупила его трансфер за € 1,5 млн (данные Transfermarkt).

В нынешнем сезоне защитник сборной России в 14 матчах за ЦСКА забил один гол и отдал результативную передачу. Сейчас Дивеев восстанавливается после травмы, полученной в игре с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.