Дивеев: перед началом сезона был интерес «Салернитаны», читал про «Наполи»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что читал информацию об интересе к нему со стороны «Наполи», а также рассказал, что перед началом сезона им интересовалась «Салернитана».
«Интерес «Наполи»? Читал где-то, на «Чемпионате» вроде. Перед этим сезоном был интерес? «Салернитана» была», — сказал Дивеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее сообщалось, что 23-летним защитником интересуется «Наполи», а также итальянский клуб проявляет интерес к Вильяму Салиба из «Арсенала». Россиянина называют более привлекательным вариантом из-за низкой стоимости. Однако позднее спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли в интервью «Чемпионату» опроверг интерес к футболисту ЦСКА и сборной России.
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