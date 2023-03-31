Капитан «Химок» Дмитрий Тихий покинул клуб

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий покинул подмосковный клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Он провёл 107 матчей в футболке красно-чёрных. Три с половиной года спортсмен выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой без объяснения причины. В нынешнем сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года.