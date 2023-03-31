Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий покинул клуб

Капитан «Химок» Дмитрий Тихий покинул клуб
Комментарии

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий покинул подмосковный клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Он провёл 107 матчей в футболке красно-чёрных. Три с половиной года спортсмен выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой без объяснения причины. В нынешнем сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года.

Материалы по теме
Гбане: обещаю, «Химки» не вылетят! Я в этом уверен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023