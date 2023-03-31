Игорь Дивеев рассказал, как Валерий Карпин привил ему любовь к кофе без сахара

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как на нём отразились нововведения главного тренера Валерия Карпина. Теперь 23-летний футболист не может пить чай или кофе с сахаром.

«Что на мне отразилось из нововведений Карпина? Не могу вообще пить чай или кофе с сахаром, до этого пил спокойно, по две-три ложки. Георгиевич один раз посоветовал выпить кофе без сахара, почувствовать вкус напитка. Я пью, горечь, не понимаю, как его возможно так пить. В сборной был неделю, где вообще не было сахара, пьёшь через не могу, начинает нравиться», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Игорь Дивеев дебютировал в сборной России в ноябре 2020 года при Станиславе Черчесове. Защитник принял участие на чемпионате Европы.