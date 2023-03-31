Дивеев рассказал, в каком игровом компоненте Дзюба лучше, чем Лукаку

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев признался, что мощный бельгийский нападающий Ромелу Лукаку играет не самым лучшим образом спиной к воротам, принимая мяч. В этом компоненте он отметил форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Да, Лукаку хорошо бежит, хорошая левая, хороший дриблинг, наверное, будет тяжело в случаях один на один, у него отличная стартовая скорость, но он не удивил меня при игре спиной. У нас в РПЛ есть люди, которые играют лучше спиной.

У Дзюбы есть лайфхак против защитников: он берёт твою майку с правой стороны, если ты выходишь с левой, то он просто берёт рукой и отодвигает тебя в другую сторону. Но ведь это нужно делать правильно», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.