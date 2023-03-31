Дивеев рассказал, в каком игровом компоненте Дзюба лучше, чем Лукаку
Поделиться
Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев признался, что мощный бельгийский нападающий Ромелу Лукаку играет не самым лучшим образом спиной к воротам, принимая мяч. В этом компоненте он отметил форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.
«Да, Лукаку хорошо бежит, хорошая левая, хороший дриблинг, наверное, будет тяжело в случаях один на один, у него отличная стартовая скорость, но он не удивил меня при игре спиной. У нас в РПЛ есть люди, которые играют лучше спиной.
У Дзюбы есть лайфхак против защитников: он берёт твою майку с правой стороны, если ты выходишь с левой, то он просто берёт рукой и отодвигает тебя в другую сторону. Но ведь это нужно делать правильно», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2023
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:10
-
18:00
-
17:48
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:05
-
15:59
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:28
-
15:16
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
Партнерский контент