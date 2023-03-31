Сенников: «Пари НН» настроится на игру против «Локо» Галактионова. Им некуда отступать

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Пари НН» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В последних трёх матчах «Локомотив» был хорош, поэтому он должен выигрывать даже на поле соперника. При этом надо понимать, что в Нижнем Новгороде наверняка настроятся на игру против Галактионова. Им просто некуда отступать. Команда находится в зоне вылета, а в прошлом туре получила техническое поражение за ошибку с жёлтыми карточками. Для «Пари НН» сейчас очень важен каждый матч. Но «Локо» выглядит лучше за счёт класса своих игроков и их подготовки. Пиняев, Глушенков, Дзюба – атака железнодорожников гораздо мощнее защиты «Пари НН». Мой прогноз – победа гостей.
У Галактионова наверняка остались воспоминания о работе в Нижнем Новгороде. Любой игрок или тренер не забудет команду, которой он в определённый момент карьеры отдал часть себя. Но сейчас уже другая история. У каждого клуба свои цели. И «Локо», и «Пари НН» надо побеждать. Думаю, Галактионову будет обидно, если нижегородцы вылетят из РПЛ по итогам сезона, потому что он проделал в команде большой объём работы. Но сейчас в приоритете, естественно, «Локомотив», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 31 марта 2023
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