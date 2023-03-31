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Игорь Дивеев назвал самых сложных соперников на футбольном поле

Игорь Дивеев назвал самых сложных соперников на футбольном поле
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Хорватские полузащитники Лука Модрич и Никола Влашич стали для защитника сборной России Игоря Дивеева самыми сложными соперниками за его карьеру.

«Самый сложный оппонент? Никола Влашич. Среди всех так не вспомню, в Лиге Европы у нас «Динамо» Загреб было, «Фейеноорд», «Лудогорец», помню, был там быстрый нападающий, но забыл, как зовут. Если брать скорость, то он и Чидера Эджуке. А если брать тех, против кого сложнее всего играть, то Лука Модрич, 100%, и Влашич», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Никола Влашич был одноклубником Дивеева в ЦСКА. Футболисты вместе выступали за московскую команду с февраля 2019 по июнь 2021 года. Затем Влашич перешёл в «Вест Хэм», а сейчас на правах аренды играет за «Торино», за который также выступает россиянин Алексей Миранчук.

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