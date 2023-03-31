Игорь Ледяхов: травма Джикии — проблема. «Спартак» и «Ахмат» будут в равных условиях

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Ахматом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра «Спартака» и «Ахмата» будет после перерыва на сборные, поэтому мы не знаем, в каком состоянии подходят к ней красно-белые. Вряд ли Джикия сможет сыграть — это проблема. Но у «Спартака» есть ещё центральные защитники, которые могут его заменить. Думаю, что «Спартак» и «Ахмат» будут находиться в равных условиях.

Грозненцы неплохо набирают очки, хорошо играют дома. Игра будет интересной. «Ахмат» играет достаточно компактно, неплохо обороняется и выбегает в быстрые контратаки. Думаю, в них как раз их шанс. Посмотрим, как «Спартак» будет этому противостоять.

Борьба за золото в РПЛ, конечно существует. Но «Зенит» на голову выше всех остальных. Поэтому, если «Зенит» сам не упустит чемпионство, у других мало шансов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 1 апреля. Начало – в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.