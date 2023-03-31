Тихий прокомментировал уход из «Химок»
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал расторжение контракта с подмосковным клубом.
«Хочу выразить слова благодарности акционерам и руководству клуба, администрации городского округа Химки и самым преданным болельщикам. С первого дня, когда я пришёл в команду, чувствовал энергию домашних трибун. Вместе с болельщиками мы добились многого: вышли в Премьер-Лигу, играли в финале Кубка России, заняли рекордное восьмое место по итогам турнира.
Выражаю благодарность всем партнёрам по команде, отдельный респект тем, с кем мы прошли путь от Первой лиги до Премьер-Лиги. Это большая и важная часть моей профессиональной карьеры, «Химки», как город и команда, навсегда останутся в моём сердце», — цитирует Тихого пресс-служба клуба.
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