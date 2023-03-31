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Булыкин: хочется, чтобы «Химки» вылетели и нормально переорганизовались в Первой лиге

Булыкин: хочется, чтобы «Химки» вылетели и нормально переорганизовались в Первой лиге
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Бывший нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном прекращении существования «Химок» в случае вылета из Российской Премьер-Лиги.

«Химки» могут прекратить своё существование, если вылетят из РПЛ? Учитывая, как в последнее время издеваются над командой, хочется, чтобы она вылетела и нормально переорганизовалась в Первой лиге. Когда так издеваются над клубом и футболом – это нехорошо. Не хочется, чтобы Подмосковье теряло свою команду, но непонятно, кто будет готов её спонсировать. Может быть, ещё найдут инвестора», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

«Химки» с 13 очками идут на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром» дома (2 апреля).

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