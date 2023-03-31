Булыкин: хочется, чтобы «Химки» вылетели и нормально переорганизовались в Первой лиге

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном прекращении существования «Химок» в случае вылета из Российской Премьер-Лиги.
«Химки» могут прекратить своё существование, если вылетят из РПЛ? Учитывая, как в последнее время издеваются над командой, хочется, чтобы она вылетела и нормально переорганизовалась в Первой лиге. Когда так издеваются над клубом и футболом – это нехорошо. Не хочется, чтобы Подмосковье теряло свою команду, но непонятно, кто будет готов её спонсировать. Может быть, ещё найдут инвестора», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Химки» с 13 очками идут на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром» дома (2 апреля).
- 31 марта 2023
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:10
-
18:00
-
17:48
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:05
-
15:59