Опубликовано расписание 23-го тура РПЛ
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала расписание 23-го тура.
15 апреля, суббота
14:00 (здесь и далее — московское время)
«Крылья Советов» — «Химки»
«Динамо» — «Пари НН»
16:30
«Сочи» — «Краснодар»
«Урал» — ЦСКА
19:00
«Торпедо» — «Спартак»
16 апреля, воскресенье
14:00
«Оренбург» — «Локомотив»
16:30
«Факел» — «Ахмат»
19:00
«Ростов» — «Зенит»
Действующим победителем турнира является «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга выигрывал РПЛ последние четыре сезона. После 20 туров нынешней компании сине-бело-голубые идут на первом месте турнирной таблицы, набрав 48 очков. У ближайшего конкурента в лице «Ростова» 41 очко. На третьем месте расположился московский «Спартак», набравший 40 очков.
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