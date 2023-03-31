Опубликовано расписание 23-го тура РПЛ

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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала расписание 23-го тура.

15 апреля, суббота

14:00 (здесь и далее — московское время)

«Крылья Советов» — «Химки»

«Динамо» — «Пари НН»

16:30

«Сочи» — «Краснодар»

«Урал» — ЦСКА

19:00

«Торпедо» — «Спартак»

16 апреля, воскресенье

14:00

«Оренбург» — «Локомотив»

16:30

«Факел» — «Ахмат»

19:00

«Ростов» — «Зенит»

Действующим победителем турнира является «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга выигрывал РПЛ последние четыре сезона. После 20 туров нынешней компании сине-бело-голубые идут на первом месте турнирной таблицы, набрав 48 очков. У ближайшего конкурента в лице «Ростова» 41 очко. На третьем месте расположился московский «Спартак», набравший 40 очков.