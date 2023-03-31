Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликовано расписание 23-го тура РПЛ

Опубликовано расписание 23-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала расписание 23-го тура.

15 апреля, суббота

14:00 (здесь и далее — московское время)
«Крылья Советов» — «Химки»
«Динамо» — «Пари НН»

16:30
«Сочи» — «Краснодар»
«Урал» — ЦСКА

19:00
«Торпедо» — «Спартак»

16 апреля, воскресенье

14:00
«Оренбург» — «Локомотив»

16:30
«Факел» — «Ахмат»

19:00
«Ростов» — «Зенит»

Действующим победителем турнира является «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга выигрывал РПЛ последние четыре сезона. После 20 туров нынешней компании сине-бело-голубые идут на первом месте турнирной таблицы, набрав 48 очков. У ближайшего конкурента в лице «Ростова» 41 очко. На третьем месте расположился московский «Спартак», набравший 40 очков.

Материалы по теме
«Спартак» — лидер РПЛ по тратам на агентов за пять лет, клуб потратил больше 3 млрд рублей «Спартак» — лидер РПЛ по тратам на агентов за пять лет, клуб потратил больше 3 млрд рублей
16 футболистов РПЛ сыграли в отборе Евро-2024. Из «Спартака» и «Зенита» — всего по одному! 16 футболистов РПЛ сыграли в отборе Евро-2024. Из «Спартака» и «Зенита» — всего по одному!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023