Инвестор «Химок» Садыгов отреагировал на слухи о закрытии клуба
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Инвестор и бизнесмен Туфан Садыгов отреагировал на информацию о том, что подмосковный клуб «Химки» может прекратить существование по окончании текущего сезона, если не сохранит прописку в высшем дивизионе.
«Есть компания, которая владеет клубом. У «Химок» бюджет согласован и утверждён на пять лет вперед. Это всё какая-то провокация вокруг клуба. У «Химок» никаких проблем нет, никаких задолженностей нет! «Рубин», «Оренбург», «Крылья Советов» вылетали в ФНЛ, но продолжили своё существование, кто-то уже успел вернуться в РПЛ», — цитирует Садыгова «Спорт-экспресс».
В зоне вылета в Российской Премьер-Лиге располагаются «Химки» (13) и столичное «Торпедо» (10).
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