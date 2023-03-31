Защитник «Зенита» Ренан может пропустить матчи РПЛ из-за вызова в сборную Бразилии U20

Футболист «Зенита» Роберт Ренан получил вызов в молодёжную сборную Бразилии U20, которая с 15 по 27 апреля проведёт три матча. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере». Соперниками бразильцев станут соотечественники из сборных Доминиканы, Ирака, а также кто-то из пары Сенегал — Узбекистан. Ренан, вероятно, пропустит матчи «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
Фото: »Твиттер» сборной Бразилии
Пока РПЛ огласила расписание соревнований до 23-го тура. 16 апреля «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», даты следующих матчей будут определены после игр Фонбет Кубка России. Игроком «Зенита» Ренан стал в зимнее трансферное окно, в рамках обмена форварда Юри Алберто в «Коринтианс».
Также за сборную Бразилии сыграют будущий футболист мадридского «Реала» Эндрик, а также нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке, который с большой вероятностью перейдёт в европейский топ-клуб по окончании сезона.
- 31 марта 2023
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