Дьяков: когда в начале сезона убрали Юрана, уже было понятно — в «Химках» что-то не так

Бывший защитник Виталий Дьяков отреагировал на информацию о том, что подмосковный клуб «Химки» может прекратить существование по окончании текущего сезона, если не сохранит прописку в высшем дивизионе.

«Когда «Химки» вылетали, с ними было что-то примерно похожее. Прекращали существование, возрождались, Вторая Лига, потом — Первая. Когда в начале сезона убрали Юрана, уже было понятно, что в «Химках» что-то не так. Начали сезон: несколько побед, ничьих — при нём набрали 8–10 очков, шли в середине таблицы. И резко увольняют — понятно, что что-то не то. Ничему не стоит удивляться, если с «Химками» что-то произойдёт. Баскетбольного клуба уже нет — с футбольным это может произойти и подавно.

Чем больше клубов, тем лучше. В любом случае плачевно, когда команда прекращает своё существование. Когда есть хоть сколько-то болельщиков, персонал, футболисты, тренерский штаб — люди теряют родной клуб и работу. Пусть «Химки» существуют, а в каком статусе — не столь важно», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.