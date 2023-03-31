В «Химках» отреагировали на информацию о возможном прекращении существования клуба

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев отреагировал на информацию о том, что подмосковный клуб «Химки» может прекратить существование по окончании текущего сезона, если не сохранит прописку в высшем дивизионе.

«Это фейк. У нас есть долгосрочная стратегия, утверждённый пятилетний бюджет. Все инвесторы и партнёры выполняют свои обязательства. Финансовых проблем и задолженностей нет. Говорить при таких условиях о каком-то распаде неуместно.

Нет сомнений, что клуб сохранит инвесторов партнёров. Не верьте слухам — у нас всё хорошо. Команда сегодня возвращается со сборов из Турции», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В зоне вылета в Российской Премьер-Лиге располагаются «Химки» (13) и столичное «Торпедо» (10).