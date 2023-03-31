Канчельскис: пускай «Химки» заканчивают существовать и больше никогда не начинают
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Российский тренер Андрей Канчельскис отреагировал на информацию, что «Химки» могут прекратить существование в случае вылета из Российской Премьер-Лиги.
«Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают, если такое отношение. Зачем команду гробить? Отдайте её кому-нибудь. Не издевайтесь над футболом. Что это за отношение?
У нас кричат, что футбол развивается. Он у нас развивается, когда команды закрываются? Уникальные люди. Зачем они вообще приходят в футбол? Показать себя и засветиться? Я не понимаю этого вообще», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Химки» с 13 очками идут на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет с «Краснодаром» дома (2 апреля).
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