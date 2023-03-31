Денис Черышев: благодаря Черчесову у меня получались невероятные вещи, спасибо ему
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Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев вспомнил совместную работу в национальной команде с главным тренером Станиславом Черчесовым.
«Самым жёстким тренером в моей карьере, без сомнения, был Черчесов, работавший в сборной России на ЧМ-2018. Хочу его поблагодарить, ведь благодаря ему у меня получались невероятные вещи, к примеру, дубль в ворота сборной Саудовской Аравии. После матча я разговаривал по видеосвязи с отцом, который пропустил его из-за полёта на самолёте», — приводит слова Черышева Relevo.
Сейчас Станислав Черчесов тренирует венгерский «Ференцварош». Денис Черышев является игроком итальянской «Венеции». За сборную России он провёл 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
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