Денис Черышев: благодаря Черчесову у меня получались невероятные вещи, спасибо ему

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев вспомнил совместную работу в национальной команде с главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Самым жёстким тренером в моей карьере, без сомнения, был Черчесов, работавший в сборной России на ЧМ-2018. Хочу его поблагодарить, ведь благодаря ему у меня получались невероятные вещи, к примеру, дубль в ворота сборной Саудовской Аравии. После матча я разговаривал по видеосвязи с отцом, который пропустил его из-за полёта на самолёте», — приводит слова Черышева Relevo.

Сейчас Станислав Черчесов тренирует венгерский «Ференцварош». Денис Черышев является игроком итальянской «Венеции». За сборную России он провёл 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.