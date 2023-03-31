Языджи: уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят

Бывший футболист ЦСКА Юсуф Языджи, ныне выступающий за «Трабзонспор», предположил, что болельщики красно-синих будут вспоминать его с положительными эмоциями.

«Полгода, проведённые в ЦСКА, я особенно запомню на протяжении всей своей футбольной жизни. Не могу забыть подход ко мне всего города, клуба, болельщиков и товарищей по команде. Я играл совсем недолго, но, уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят. До прихода в команду я много слышал о Березуцком.

Все говорили о нём как о легендарном футболисте ещё до того, как он стал тренером. Я знал, насколько важным он был для ЦСКА. Когда я начал работать с ним, у меня была возможность ближе понять, почему его так любили», — цитирует Языджи Metaratings.