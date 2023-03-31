Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Языджи: уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят

Языджи: уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Юсуф Языджи, ныне выступающий за «Трабзонспор», предположил, что болельщики красно-синих будут вспоминать его с положительными эмоциями.

«Полгода, проведённые в ЦСКА, я особенно запомню на протяжении всей своей футбольной жизни. Не могу забыть подход ко мне всего города, клуба, болельщиков и товарищей по команде. Я играл совсем недолго, но, уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят. До прихода в команду я много слышал о Березуцком.

Все говорили о нём как о легендарном футболисте ещё до того, как он стал тренером. Я знал, насколько важным он был для ЦСКА. Когда я начал работать с ним, у меня была возможность ближе понять, почему его так любили», — цитирует Языджи Metaratings.

Материалы по теме
Экс-голкипер ЦСКА Новиков: Сафонову до высот Акинфеева ещё играть и играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023