Языджи: уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят
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Бывший футболист ЦСКА Юсуф Языджи, ныне выступающий за «Трабзонспор», предположил, что болельщики красно-синих будут вспоминать его с положительными эмоциями.
«Полгода, проведённые в ЦСКА, я особенно запомню на протяжении всей своей футбольной жизни. Не могу забыть подход ко мне всего города, клуба, болельщиков и товарищей по команде. Я играл совсем недолго, но, уверен, все болельщики ЦСКА хорошо меня запомнят. До прихода в команду я много слышал о Березуцком.
Все говорили о нём как о легендарном футболисте ещё до того, как он стал тренером. Я знал, насколько важным он был для ЦСКА. Когда я начал работать с ним, у меня была возможность ближе понять, почему его так любили», — цитирует Языджи Metaratings.
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