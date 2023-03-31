Бушманов: игра с «Ахматом» очень важна для «Спартака». Команде надо реабилитироваться

Бывший футболист «Спартака Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игра с «Ахматом» очень важна для «Спартака»: команде необходимо реабилитироваться за поражение от «Оренбурга». Думаю, будет хороший матч. Соперник непростой: с приходом Ташуева «Ахмат» перестроился и играет в атакующий футбол. «Спартак» проводит матч дома, и ему надо выигрывать. Надеюсь, у спартаковцев это получится.
После зимних сборов «Спартак» хорошо начал, но потом немного забуксовал. Думаю, что пауза на матчи сборных как нельзя кстати: она должна пойти команде на пользу. Тем более достаточно большая группа игроков поехала в сборную России – это всегда положительные эмоции. Думаю, что это поможет «Спартаку» войти в чемпионат с новыми силами», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 31 марта 2023
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