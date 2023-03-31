Черышев: в России Капелло называют Дон Фабио. Он важный человек для меня и моей карьеры
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев признался, что не разговаривал перед переходом в итальянский клуб с бывшим главным тренером сборной России Фабио Капелло. Именно при итальянском специалисте Черышев дебютировал в национальной команде.
«Не разговаривал с Доном Фабио, так мы называем его в России, до того как подписал контракт с «Венецией». Думаю, в последний раз мы виделись, когда он был тренером сборной России. Очень уважаю Капелло как человека, он был важен для меня и для моей карьеры», — приводит слова Черышева Relevo.
32-летний Денис Черышев дебютировал в сборной России в ноябре 2012 года. Он сыграл за команду на чемпионате мира 2018 года, а также на последующем чемпионате Европы. Всего Черышев выходил за Россию в 33 матчах.
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