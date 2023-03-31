Черышев: после дебюта за сборную Моуринью позвал меня тренироваться с основой «Реала»

Воспитанник мадридского «Реала» Денис Черышев вспомнил, как стал тренироваться с первой командой «сливочных».

«Только что дебютировал за сборную России, пришёл в раздевалку вместе с Фабио Капелло и получил следующее сообщение: «Будь готов, со следующей недели ты тренируешься с основной командой». Это написал Жозе Моуринью. Я был в шоке!»

Капелло был очень требовательным тренером, Моуринью, как мне кажется, относился спокойнее: он мотивирует вас, чтобы вы выкладывались в матчах на полную», — приводит слова Черышева Relevo.

Сейчас Жозе Моуринью работает в «Роме», Денис Черышев является футболистом «Венеции». Россиянин находился в структуре мадридского «Реала» с 2002 по 2016 год.

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