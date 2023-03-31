Силкин: в игре «Динамо» и «Сочи» можно ждать чего угодно. В матче за серебро счёт был 5:1

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Сочи» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ждать можно чего угодно! В более выгодном положении окажется команда, которая будет более сконцентрирована. Важно и то, кому улыбнётся удача. В футболе бывает всякое. Мяч после удара может отскочить от штанги в ворота или вообще в другую сторону.
Можно вспомнить игру в Москве за второе место, когда «Динамо» проиграло «Сочи» 5:1. Все говорили, что «Динамо» — фаворит и надо выигрывать. А тут 5:1 — и всё. В футболе всегда так: кто первый реализует свой момент, у того и будет преимущество. Можно создать много моментов и не забить ничего, а можно забить один и выиграть», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 31 марта 2023
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