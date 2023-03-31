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Сёмин: Захаряну не хватает стабильности

Сёмин: Захаряну не хватает стабильности
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Есть ли спад в игре Захаряна? Об этом не буду судить. Арсен — хороший игрок, талантливый, но ему не хватает стабильности. Так скажем, есть куда прибавлять», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, прошлым летом активные переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна вёл лондонский «Челси», однако переход не состоялся из-за трудностей с переводом денежных средств из Великобритании в Россию. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян провёл в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

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