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Кафанов: у Сафонова были технический брак и неправильные решения в игре с Ираном

Кафанов: у Сафонова были технический брак и неправильные решения в игре с Ираном
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил выступление голкипера команды Матвея Сафонова в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«То, что Матвей недоволен своей игрой, говорит о том, что он сам к себе предъявляет высокие требования. Это даёт нам, тренерам, надежду на его дальнейший прогресс. Матвей – талантливый голкипер, хотелось бы, чтобы он реализовал себя в футболе по максимуму.

Вратарские ошибки разделяют на две категории: технический брак и неправильное принятие решения. У Матвея было и то и другое. Атаку он начинал очень неплохо, если учесть, что в клубе отступили от прежних принципов розыгрыша мяча от ворот за счёт коротких и средних передач. Направление начала атаки он выбирал правильно», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

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