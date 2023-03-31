Маньяков: у Евсеева будут предложения из РПЛ по окончании сезона

Александр Маньяков, агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, рассказал о планах наставника на следующий сезон.

«Вадим Валентинович сконцентрирован на работе в Ярославле. Сейчас очень хороший шанс для «Шинника» с его небольшим бюджетом попасть в стыки. Минимальное количество очков отделяет клуб от четвёртого места. Расклад очень интересный. Никто на «Шинник» перед сезоном не ставил, а Евсеев умеет работать.

Считаю его одним из самых эффективных тренеров в стране. Предложения из Премьер-Лиги по окончании сезона будут. Но сейчас — Ярославль. Вадим собирал команду по крупицам, в зимнее окно усилился точечно, хотя была возможность взять больше игроков. И мы видим, что получается», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».