Маньяков: у Евсеева будут предложения из РПЛ по окончании сезона
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Александр Маньяков, агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева, рассказал о планах наставника на следующий сезон.
«Вадим Валентинович сконцентрирован на работе в Ярославле. Сейчас очень хороший шанс для «Шинника» с его небольшим бюджетом попасть в стыки. Минимальное количество очков отделяет клуб от четвёртого места. Расклад очень интересный. Никто на «Шинник» перед сезоном не ставил, а Евсеев умеет работать.
Считаю его одним из самых эффективных тренеров в стране. Предложения из Премьер-Лиги по окончании сезона будут. Но сейчас — Ярославль. Вадим собирал команду по крупицам, в зимнее окно усилился точечно, хотя была возможность взять больше игроков. И мы видим, что получается», — цитирует Маньякова «РБ Спорт».
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