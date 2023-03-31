Писарский: в матче с «Ахматом» понимал, что карточку дают не мне

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский объяснил эпизод, произошедший в концовке матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Тогда арбитр предъявил жёлтую карточку голкиперу самарцев Гиорги Шелии.

«Я понимал, что карточку дают Шелии, а схватился за голову оттого, что был в шоке. В голове не укладывалось, как мы проигрываем при том, что мы лучше играем, создали больше моментов и остроты, больше владеем мячом, а на табло 0:1. Конечно, пропустить матч с «Оренбургом» было бы печально.

Я ещё когда играл за «Оренбург» знал, что у меня три карточки и после следующей будет дисквалификация. Дисквалификации Баринова и Михайлова? В клубе должны быть люди, ответственные за это», – цитирует Писарского Metaratings.