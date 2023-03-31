Чернышов: Карпин хотел сказать, что не будет убиваться, если его уволят из сборной

Главный тренер белградского клуба «Раднички» Андрей Чернышов высказался о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Если говорить о мотивации Карпина тренировать сборную, то я знаю Валерия Георгиевича. Он человек, который привык добиваться максимальных результатов на футбольном поле и в качестве тренера. Думаю, что ему задавали вопрос не по делу, поэтому он ответил, что не держится за работу в сборной.

Карпин имел в виду, что не будет убиваться, если его уволят из сборной. Возможно, он недостаточно корректно сформулировал свою мысль. Никто не говорит, что Карпин потерял мотивацию работать в национальной команде», — цитирует Чернышова Metaratings.

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